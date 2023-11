NBA, Stephen Curry e Jayson Tatum nominati ‘Players of the Week’

Per la seconda settimana di regular season NBA sono Stephen Curry per la Western Conference e Jayson Tatum per la Eastern Conference a portare a casa il premio di “miglior giocatore della settimana”.

Il play di Akron guida i suoi Golden State Warriors al record di 3-1 settimanale con le vittorie contro Pelicans, Kings e Thunder grazie a medie di 30.3 punti, 5 rimbalzi e 4.8 assist ad allacciata di scarpe. Il leader per triple realizzate nella storia della NBA ha segnato 40 canestri dalla lunga distanza nelle prime sette partite, guidando la lega in questa particolare classifica. Per lui si tratta del 20esimo premio di miglior giocatore della settimana conquistato in carriera.

Con la sconfitta ininfluente ai fini del riconoscimento di “Players of the Week” contro i Minnesota Timberwolves, Jayson Tatum ha condotto i Boston Celtics a tre vittorie in altrettante partite in settimana con 31.7 punti, 9.7 rimbalzi ed uno strepitoso 54.2% da dietro la linea dei tre punti. Settimana in cui la squadra di coach Joe Mazzulla ha realizzato il secondo maggior numero di punti nella storia della franchigia con la vittoria per 155-104 contro gli Indiana Pacers al TD Garden di Boston. Partita vinta anche grazie ai 30 punti e 12 rimbalzi in 26 minuti sul parquet per Jayson Tatum. Decimo premio settimanale nella carriera del prodotto dei Duke Blue Devils.

Leggi anche:

NBA, esordio amaro con la maglia dei Clippers per James Harden

NBA, i Timberwolves infliggono ai Celtics la prima sconfitta stagionale

NBA, la carta di Victor Wembanyama venduta su Sorare per 110 mila dollari