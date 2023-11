NBA In-Season Tournament, i Pacers vincono la prima partita

Nella notte italiana è successo qualcosa di storico: la sfida tra Cavs e Pacers ha aperto la prima edizione dell’NBA In-Season Tournament. Il nuovo torneo, voluto dalla lega per ravvivare la stagione regolare, avrà una prima fase fino al 28 novembre. Tutte le partite contano anche per la classifica della regular season, tranne la fase a eliminazione diretta, che si terrà dal 4 al 9 dicembre con Final Four a Las Vegas.

I Pacers hanno battuto i Cavs al termine di una partita molto combattuta. Indiana ha provato a fuggire nel secondo quarto, arrivando anche sul +18, ma Cleveland ha reagito. Guidata da un Donovan Mitchell formato 38 punti ha rimontato fino a portarsi avanti. I Pacers hanno dovuto rivincerla negli ultimi minuti. Rick Carlisle, head coach di Indiana, dopo la partita di stanotte ha detto:

“E’ stata una bella dimostrazione del carattere della nostra squadra. Abbiamo vinto la prima partita della storia dell’In-Season Tournament. Myles [Turner] ha giocato una grande partita. E i nostri tifosi si stanno affezionando a questa squadra, è molto bello. I tifosi erano molto presenti, hanno contribuito a fermare i Cavs, sono stati dei fattori chiave”

Per i Pacers il protagonista della vittoria è Myles Turner, che ha chiuso con 27 punti, nove rimbalzi e due stoppate. Ha giocato bene anche Tyrese Haliburton, autore di una doppia doppia da 18 punti e 13 assist. J.B. Bickerstaff, head coach dei Cleveland Cavaliers, ha commentato così la sconfitta dei suoi:

“Nel primo tempo alcuni dei nostri dovevano capire dove mettersi in campo. Cambiano i minuti e cambiano i ruoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto un lavoro molto migliore e ci siamo dati una possibilità di vincere, ma quando sei sotto di 18 devi essere perfetto”

