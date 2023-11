NBA, Wembanyama da favola abbatte Phoenix con 38 punti e 10 rimbalzi

Altra sconfitta per Phoenix Suns contro i San Antonio Spurs, al Footprint Center. Una partita che peraltro segna il ritorno alle operazioni da parte di Devin Booker dopo tre assenze consecutive. I texani sono usciti vincenti dal match contro i Suns con il punteggio finale di 121-132. Super gara da parte di Victor Wembanyama con 38 punti e 10 rimbalzi in 34 minuti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 31 punti, 13 assist e 9 rimbalzi in 35 minuti per Booker, così come i 28 punti in 37 minuti di Kevin Durant.

