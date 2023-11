NBA, altra vittoria al cardiopalma per gli Warriors

In questo inizio di stagione, Golden State sembra avere una particolare passione per i finali concitati. Anche questa notte gli Warriors hanno vinto negli ultimi secondi, con un canestro nel finale del solito Steph Curry. Un canestro che ha lasciato non poche emozioni, visto che è stato oggetto di review da parte degli arbitri, per decidere se ci fosse o meno goaltending da parte di Draymond Green. Alla fine gli Warriors sono riusciti a portare a casa la vittoria, valida anche per l’NBA In-Season Tournament.

Inizialmente gli arbitri avevano chiamato l’interferenza di Green. Dopo però sono andati a rivedere le immagini, e alla fine di una review durata minuti hanno chiarito che l’interferenza era di Josh Giddey. Per questo non contava il tocco di Green con il ferro, e il canestro di Curry, decisivo per la vittoria, era valido. A fine partita Draymond ha detto:

“Colpire il ferro non equivale a fare interferenza. Io non ho cambiato la parabola del tiro. [L’arbitro Che Flores] ha detto che se Giddey avesse toccato la retina senza influire sul tiro, non sarebbe stata interferenza. E se io avessi toccato il ferro senza influire sul tiro, non sarebbe stata interferenza. Sapevo di non aver influito sulla traiettoria del pallone, e ho subito pensato che il canestro fosse buono. E infatti lo era”

La sfida tra Golden State e OKC era valida anche per l’In-Season Tournament, la cui prima edizione è iniziata ufficialmente proprio nella notte italiana. A fine partita Draymond Green ha detto di aver sentito la differenza in campo e sugli spalti, e secondo lui l’NBA ha avuto una buona idea:

“C’erano due squadre in campo che lottavano per la vittoria. Questo In-Season Tournament… sembrava una partita di Playoff. E’ stata una partita divertente da giocare, e l’intensità era perfetta. Quindi devo fare i complimenti all’NBA, che è riuscita a creare questo livello di divertimento già a novembre. Perché a novembre ci sono certi giorni molto bui. Ma delle partite del genere possono solo essere apprezzate”

