Mavericks, contro i Nuggets torna Kyrie Irving; ma niente Kidd in panchina

I Dallas Mavericks affronteranno la prima gara valida per la NBA Cup contro i Denver Nuggets senza la guida di Jason Kidd dalla panchina. Il coach dei texani, partiti con quattro successi e unici imbattuti a Ovest, non parteciperà alla trasferte in Colorado per una non meglio specificata indisposizione. A sostituirlo a bordo campo è atteso l’assistente Sean Sweeney, che già ne aveva fatto le veci un paio d’anni fa quando a Kidd era impossibilitato dal Covid.

Contestualmente Dallas recupera però Kyrie Irving, assente nelle ultime due occasioni a causa di un problema al piede. Lo anticipa Shams Charania di The Athletic.



Leggi anche:

Wembanyama da favola abbatte Phoenix con 38 punti e 10 rimbalzi

James Harden si presenta ai Los Angeles Clippers: “Qui anche per Westbrook”

Classifica NBA 2023-2024