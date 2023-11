NBA, disastro Grizzlies senza Ja Morant: vince Portland all’overtime

Nella partita inaugurale dell’In-Season Tournament è arrivata l’ennesima sconfitta per i Memphis Grizzlies. Orfani di Steven Adams (rottura del legamento crociato posteriore) e di Ja Morant (sospeso fino a fine dicembre) i ragazzi di Taylor Jenkins si trovano in enorme difficoltà: sono l‘unica squadra a non aver ancora mai vinto una partita in questa stagione, con un record di 0-6 dopo le prime 6.

Discorso diverso invece per i Portland Trail Blazers: nonostante il quintetto inedito e il pessimo inizio di Scoot Henderson, i ragazzi di coach Billups si trovano comunque in zona Play-In con un record di 3 vittorie e 3 sconfitte.

Partita aperta e divertente tra due squadre che in questo momento non puntano al Titolo, ma che hanno mostrato intensità da Playoff in questa prima gara del nuovo torneo NBA.

Alla fine la spuntano i Blazers, che prima recuperano 10 punti di svantaggio negli ultimi 3 minuti dei regolamentari e poi trionfano all’overtime. E’ Shaedon Sharpe l’eroe di Portland: ha trascinato i suoi con la stoppata che ha negato la tripla della vittoria a Kennard e ha messo a segno le due triple che hanno chiuso la pratica ai supplementari.

A Memphis non sono bastati i 33 punti con 8 rimbalzi e sette assist di un grande Desmond Bane e la doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Jaren Jackson Jr.

E’ decisamente troppo presto per giudicare questi Grizzlies (e le loro ambizioni stagionali) dopo solamente 6 partite, ma i ragazzi di Jenkins sono davvero molto lontani dalla loro miglior forma. Senza Morant e Adams sembrano a tutti gli effetti una squadra senza capo né coda. Marcus Smart, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. stanno giocando – almeno statisticamente – la loro miglior stagione in carriera, ma la presenza di Xavier Tillman e Ziaire Williams rende il quintetto difensivamente permeabile e con un gioco offensivo stagnante.

Il ritorno in quintetto di Ja Morant (previsto per la partita con i Pelicans del 19 dicembre) sarà una grande incognita, ma senza alcun dubbio porterà nuova linfa a questi Memphis Grizzlies che ne hanno disperatamente bisogno.

