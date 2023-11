NBA, i Bucks vincono e Lillard ne mette 30: “Stiamo imparando a conoscerci”

I Bucks giocano una partita combattuta con i Knicks e, dopo un finale avvincente, riescono a portare a casa la terza vittoria della stagione. Protagonista di stanotte è stato Damian Lillard, che ha chiuso con 30 punti (4/7 da tre), quattro rimbalzi e altrettanti assist. Lillard è stato decisivo nella metà campo offensiva, mentre Brook Lopez è stato perfetto in difesa. Lopez ha blindato il pitturato, e ha finito con otto stoppate oltre a 13 punti. A fine partita Lillard ha detto:

“Stiamo cercando di conoscerci meglio l’uno con l’altro. Stiamo cercando di capire in quali modi possiamo sfruttarci meglio e capire cosa funzioni meglio per gli altri”

Il nuovo head coach Adrian Griffin ha deciso di sfruttare maggiormente Brook Lopez in difesa come guardiano del pitturato. Il capo allenatore dei Bucks ha detto di aver ascoltato i consigli dei suoi giocatori:

Lopez ha ringraziato il suo capo allenatore per gli aggiustamenti:

Per vincere i Bucks hanno dovuto battere una Brunson stratosferico, che ha finito la partita con 45 punti segnati e 17/30 dal campo. Lillard ne ha parlato così:

“Può segnare da tre, ma non si accontenta di fermarsi dall’arco. Riesce a guadagnare i falli. Sa come posizionarsi di fronte al difensore. Mette il difensore in posizioni difficile, dove lo costringe quasi a commettere fallo. Provi a difendere duro come ti hanno insegnato, ma lui fa ciò che vuole”