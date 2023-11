NBA, Jayson Tatum entra nella storia dei Celtics: Boston ancora imbattuta

Finisce 114-124 in favore degli ospiti al Barclays Center di Brooklyn. I Celtics sono in stato di grazia e i numeri lo confermano: 5 vittorie dopo le prime 5 stagionali con un margine di vittoria di +18.4 punti.

Jayson Tatum e Jaylen Brown guidano attualmente il miglior attacco della NBA per distacco, con un offensive rating (punti segnati di media ogni 100 possessi) di 124.7, ben 5 punti in più del secondo miglior attacco (Dallas Mavericks, 119.8).

Jayson Tatum, oltre all’ottima partita da 32 punti e 11 rimbalzi con cui ha trascinato i suoi, nella notte ha fatto la storia dei Boston Celtics diventando il giocatore più giovane di sempre a segnare 10.000 punti in carriera.

Queste sono state le sue parole quando ha saputo del record:

“E’ difficile da processare… è un grande traguardo. Sono grato di far parte di una franchigia come quella dei Celtics. Ho avuto la fortuna di far parte di grandi squadre, di avere grandi allenatori e ottimi compagni… questo mi ha aiutato molto. Prima della partita sapevo che mi mancavano 16 punti, ma non sapevo che sarei diventato il più giovane di sempre a raggiungere questo numero.”