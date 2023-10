NBA, Draymond Green pronto per il debutto stagionale contro gli Houston Rockets

Dopo aver saltato le prime due partite della regular season 2023-2024 dei suoi Golden State Warriors contro Phoenix Suns e Sacramento Kings, Draymond Green sembrerebbe essere pronto per debuttare già questa notte al Toyota Center di Houston contro i Rockets padroni di casa.

Difatti il giocatore ex Michigan State Spartans ha recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia sinistra patito agli inizi di ottobre e che gli ha impedito di essere in campo nelle prime due gare stagionali dei californiani.

Green ha dichiarato ad ESPN di voler scendere in campo contro gli Houston Rockets e di voler addirittura giocare anche il back-to-back contro i New Orleans Pelicans allo Smoothie King Center. Parlando dei propri obiettivi stagionali, il numero 23 dei Dubs ha scherzato riguardo la nuova regola decisa dalla lega secondo cui per poter essere eleggibili per i premi individuali di fine stagione bisognerà giocare almeno 65 partite:

“Mi sono fissato degli obiettivi, non so bene ancora quali, ma so di dover giocare almeno 65 partite”.

Nella scorsa stagione l’Orso Ballerino ha messo a segno 8.5 punti, 7.2 rimbalzi e 6.8 assist in 73 partite giocate con la maglia dei Golden State Warriors. Non è ancora chiaro se con il suo rientro Steve Kerr deciderà di far partire dalla panchina Chris Paul o se il quintetto dei Dubs rimarrà lo stesso usato nelle prime due uscite stagionali.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant chiude con 26 punti e Phoenix passeggia sui Jazz

NBA, Joel Embiid e Tyrese Maxey trascinano Philadelphia: Raptors battuti

Mercato NBA, Bismack Biyombo nei piani dei Grizzlies per sostituire Steven Adams