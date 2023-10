NBA, Kevin Durant chiude con 26 punti e Phoenix passeggia sui Jazz

I Phoenix Suns trovano il loro secondo successo stagionale battendo Utah 126-104 nonostante le assenze di Bradley Beal e Devin Booker.

E’ bastato un Kevin Durant in infradito per affondare i Jazz, che in questa stagione, a parte eventuali miracoli, avranno davvero poco da dire. La star di Phoenix ha chiuso con 26 punti (8/11 dal campo), 4 rimbalzi e 7 assist in soli 29 minuti di utilizzo. Buone prestazioni anche per Eric Gordon (21 punti) e l’ex Bucks Grayson Allen (17 punti).

Durant ha commentato con queste parole la sua prestazione nel post-partita:

“Prendere più di 20 tiri non è il mio gioco, a meno che non sia obbligato a farlo. Stanotte non ho preso tanti tiri ma ho avuto il pallone in mano per molto tempo e sono stato in grado di costruire buoni tiri per i miei compagni. Abbiamo giocato bene collettivamente. [Eric Gordon] è partito bene, Grayson [Allen] ci ha aiutato molto nel terzo quarto. E’ stata una bella vittoria e speriamo di continuare su questa strada.”

Nel deserto di Utah davvero poco da segnalare se non un Simone Fontecchio da 13 punti con 3/6 da tre in 18 minuti di gioco.

