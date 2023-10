Mercato NBA, Bismack Biyombo nei piani dei Grizzlies per sostituire Steven Adams

In una situazione di oggettiva difficoltà, nonostante la buona resa di Xavier Tillman, è naturale che i Memphis Grizzlies si guardino attorno per puntellare il roster, specialmente nel frontcourt. L’infortunio che costringerà Steven Adams a saltare tutta la stagione NBA indirizza la franchigia verso un profilo altrettanto esperto. Shams Charania di The Athletic fa il nome di Bismack Biyombo. Nell’ultimo biennio il centro, ora free agent, ha giocato con i Phoenix Suns.

L’insider precisa che Memphis potrà metterlo sotto contratto passata la quinta partita dall’inizio della sospensione di Ja Morant, via exemption.

in aggiornamento

