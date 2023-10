NBA, si avvicina il rientro in gruppo di James Harden con Philadelphia

Nella notte Philadelphia ha regolato Portland nella prima partita di casa della stagione NBA, sotto gli occhi di James Harden. La guardia All-Star ha partecipato alla sessione video precedente l’incontro, ed era presente anche nel meeting tattico organizzato da Nick Nurse. Ha poi preso posto in panchina, ben visibile nella sua felpa color pistacchio.

Nick Nurse ha dato qualche indicazione in più sul possibile rientro del giocatore, come il fatto che fosse atteso all’allenamento questo martedì:

“Ha lavorato bene in questi giorni per ritrovare la sua condizione fisica. Speriamo che martedì possa tornare ad allenarsi in gruppo. Questo è più o meno il punto in cui siamo”