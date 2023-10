NBA, Joel Embiid e Tyrese Maxey trascinano Philadelphia: Raptors battuti

Joel Embiid e i Sixers espugnano la Scotiabank Arena di Toronto 107-114 battendo i loro stessi fantasmi dei Playoff del 2019 .

Ai Raptors non basta un grande Scottie Barnes da 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, che sta continuando a sfornare prestazioni di alto livello in questo inizio di stagione.

Il palcoscenico è tutto della nuova coppia Embiid-Maxey che, dopo la sconfitta con i Bucks, torna a far sorridere i tifosi di Philadelphia. James Harden fuori rosa? Nessun problema, ci pensa Tyrese Maxey: sono 34 punti (7/9 da tre punti) con 6 rimbalzi e 7 assist per il prodotto di Kentucky.

Non è da meno l’MVP Joel Embiid che sfiora la tripla doppia e termina la gara con 34 punti, 9 rimbalzi e 8 assist in soli 35 minuti sul suolo canadese.

La prima vittoria da Head Coach non si scorda mai, soprattutto se avviene contro la tua ex squadra. Nick Nurse ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi nel post-partita:

“Tyrese Maxey? Dirò l’ovvio: sta giocando veramente bene, sta tirando bene e sta creando spazio per i compagni. Sta facendo molti assist perdendo pochissimi palloni… stasera è stato fantastico. [Joel Embiid] ha giocato molto bene, soprattutto in difesa. Abbiamo bisogno di un rim protector e credo che abbia fatto un buon lavoro. In attacco è stato più dominante rispetto alla partita con i Bucks e ha gestito molto bene i raddoppi.”