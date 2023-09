NBA, Steve Kerr sul ruolo di Chris Paul a Golden State: “Avremo 6 titolari”

I Golden State Warriors hanno cambiato alcuni giocatori durante l’ultima sessione di mercato NBA. Tra questi, dobbiamo segnalare l’arrivo di Chris Paul nel roster di coach Steve Kerr. Si tratta dell’ultimo viaggio nella Lega per il playmaker che vuole lottare per il tanto agognato titolo. Kerr ha parlato in questa maniera dell’apporto che potrà dare l’ex giocatore di Phoenix:

“Per come la vedo io abbiamo sostanzialmente sei titolari e solo cinque possono scendere in campo ogni sera. Non ho ancora deciso cosa faremo: proveremo diverse combinazioni e vedremo i risultati. Ovviamente tutti e sei giocheranno molti minuti per noi. Ma per far funzionare quello che vogliamo fare tutti devono impegnarsi nel nostro progetto, indipendentemente da chi parte titolare e chi no. Per funzionare tutta la squadra deve metterci del suo.”