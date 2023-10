NBA, Tyronn Lue su Terance Mann: “Non vogliamo scambiarlo, sarà titolare”

Mann non si muove. Durante l’offseason sono circolate molte voci riguardo uno scambio per portare Harden ai Clippers. L’MVP del 2018 non vuole più giocare a Phila, e la seconda squadra di L.A. è la sua meta preferita. La richiesta del front office dei Sixers è chiara: nel pacchetto della trade deve esserci Terance Mann. Ma ieri Tyronn Lue, head coach dei Clippers da tre anni, ha detto che non vuole scambiare la sua guardia titolare.

Lue ha annunciato il quintetto titolare, e Mann affiancherà Westbrook, Kawhi, PG13 e Zubac al momento della palla a due. Il capo allenatore ha spiegato il perché della sua scelta, motivata dalla versatilità di Mann e dalla sua abilità di poter marcare diversi ruoli:

“Possiamo farlo giocare da point guard, e possiamo metterlo in difesa su Steph [Curry], Dame [Lillard] o giocatori del genere. O possiamo fargli marcare anche giocatori più lunghi se ne abbiamo bisogno. Credo che la sua versatilità che gli permette di guardare play, due, tre e quattro sia importante per noi in questo momento”

Ty Lue ritiene Mann un giocatore fondamentale per questi Clippers, soprattutto nella metà campo difensiva, e non ha intenzione di permettere al front office di scambiarlo:

“Amiamo T-Mann. Siamo messi bene ad averlo. Anche le altre squadre della lega lo vogliono, sicuramente rimarrà in NBA a lungo. Ma noi amiamo T-Mann e vogliamo che rimanga con noi. Non siamo molto preoccupati delle voci che circolano, ne rimaniamo fuori o non le ascoltiamo. Però vi dirò questo: è una buona cosa essere richiesti e cercati”

Mann avrà il compito di affiancare tre futuri Hall of Famer nel quintetto iniziale. Il peso della squadra non andrà sicuramente su di lui in attacco, ma avrà un ruolo importante in difesa, dove probabilmente marcherà il giocatore avversario più pericoloso. La sua presenza in campo permetterà a Kawhi, Paul George e Westbrook di rifiatare un po’ – per quanto possibile – in difesa, soprattutto durante la stagione regolare.

