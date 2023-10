Mercato NBA, i Pelicans esercitano le opzioni su Murphy e Daniels

La dirigenza dei Pelicans pensa al futuro, e ieri ha esercitato le opzioni sui contratti di Trey Murphy e Dyson Daniels. I due esterni, scelti al Draft da New Orleans rispettivamente nel 2021 e nel 2022, resteranno in squadra anche nella stagione 2024-25.

Trey Murphy fu chiamato con la 17esima scelta nel Draft 2021 dopo tre anni al college – due a Rice Owls e uno con i Virginia Cavaliers. Nell’ultima stagione ha giocato 79 partite, di cui 65 da titolare, viaggiando a una media di 14.5 punti e 3.6 rimbalzi. E’ un giocatore cruciale nelle rotazioni dei Pelicans, ed è molto pericoloso in attacco grazie a un ottimo tiro (40.6% dall’arco e 90.5% ai liberi).

La sua assenza in questo inizio di stagione si farà certamente sentire per NOLA. A settembre Murphy si è infortunato durante un allenamento al menisco. Ha fatto un’operazione al ginocchio sinistro e rimarrà fuori per almeno il primo mese di stagione regolare. Nel 2024-25 Murphy avrà la sua ultima stagione del contratto da rookie, e peserà per 5.2 milioni sul monte salari. I Pelicans dovranno però offrigli un estensione ben più importante nei prossimi mesi se vorranno tenerlo nel roster.

Oltre a Murphy, la dirigenza dei Pelicans ha deciso di esercitare la team option anche per l’ottava scelta assoluta del Draft del 2022, Dyson Daniels. Non è stata una stagione da rookie facile per Daniels, che aveva scelto di giocare con la G League Ignite invece di andare al college. La giovane point guard australiana è scesa in campo in 59 partite nello scorso anno, con una media di 3.8 punti, 3.2 rimbalzi e 2.3 assist in quasi 18 minuti sul parquet. I suoi numeri sono però destinati ad aumentare man mano che riuscirà ad ambientarsi in NBA.

