NBA, Devin Booker entusiasta: “E’ divertente giocare con questi lunghi”

I Phoenix Suns stanno per iniziare una stagione entusiasmante per i loro tifosi. Dopo anni passati a soffrire tra le ultime squadre della lega, i Suns di quest’anno sono tra i favoriti per la vittoria dell’anello. Gli arrivi di Kevin Durant a febbraio e Bradley Beal in estate hanno permesso di formare un super team che ha pochi rivali nella lega. E dopo la partita di preseason di questa notte, Devin Booker si è detto elettrizzato anche per gli altri suoi nuovi compagni.

Alla fine della sfida vinta con Portland, Booker ha elogiato i due nuovi lunghi arrivati proprio dai Blazers. Secondo DBook, la presenza in campo di Jusuf Nurkic e Drew Eubanks gli concede di avere delle spaziatura ancora migliori che gli permettono di ritrovarsi da solo dall’arco:

“[La loro presenza in campo] mette molta pressione alle difese avversarie. Molte difese in NBA sono organizzate come drop coverage, ma credo che sarà difficile farlo contro la nostra squadra. Abbiamo dei lunghi bravi a tirare e siamo molto pericolosi dall’arco. Ogni volta che giochiamo un pick&roll, i nostri lunghi stanno facendo un lavoro fantastico per non permettere agli avversari di passare facilmente, li fanno faticare in ogni azione. E’ molto divertente”

In una squadra che ha tre grandi stelle e attaccanti fortissimi, su cui potersi affidare per giocare in isolamento, rimane comunque cruciale il lavoro degli altri pronti a “sacrificarsi” per i compagni. L’abilità di Nurkic ed Eubanks al tiro complica il lavoro delle difese avversarie. Allo stesso modo Booker ha apprezzato anche la loro bravura nel portare i blocchi. Un fondamentale troppe volte sottovalutato, ma che si rivela spesso decisivo per vincere, o meno, le partite.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Rockets scambiano Kevin Porter Jr. e i Thunder lo tagliano

NBA, infortunio per Luka Doncic: leggero stiramento al polpaccio. A rischio l’opening night

Deandre Ayton felice di essere finito a Portland: “Mi poteva andare peggio”