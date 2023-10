NBA, l’All-Star Game potrebbe tornare al format Est vs. Ovest già da questa stagione

È ormai da mesi che la lega sta cercando nuove idee per rinnovare l’All-Star Game e per ridare quell’appeal che manca da troppo tempo alla partita delle stelle. Durante un’intervista con Stephen A. Smith al programma “First Take” di ESPN, il commissioner della NBA Adam Silver ha dichiarato che la lega sta valutando la possibilità di reintrodurre il format Est contro Ovest nell’All-Star Game già in questa stagione:

“Stiamo esaminando alcuni potenziali cambiamenti nel format di Indianapolis quest’anno. Forse un ritorno a qualcosa di più tradizionale in termini di come vengono presentate le squadre. Abbiamo optato per l’idea dei capitani e del Draft, ma è chiaro che storicamente era Est contro Ovest. Quindi è qualcosa a cui stiamo pensando”.

La NBA ha di fatto abbandonato il format che metteva di fronte i migliori della Eastern Conference contro i migliori della Western Conference dal 2017 adottando dalla stagione successiva la selezione delle due squadre da parte di due capitani.

Nella scorsa stagione la lega ha poi deciso di aggiungere un sistema di Draft in cui i due capitani presentavano le loro scelte in diretta televisiva poco prima della palla a due.

Non è ancora chiaro se si tornerà al vecchio format già dall’All-Star Game 2024 che si terrà al Gainbridge FieldHouse di Indianapolis e se il cambiamento possa includere anche il cosiddetto Elam Ending. La formula che prevede che a sancire la fine della gara non sia il cronometro bensì il raggiungimento di un punteggio prefissato. La risposta spetta ora al Board of Governors della NBA.



