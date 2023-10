NBA, Shaq vuole guidare una squadra di espansione a Las Vegas

Anche dopo il ritiro, Shaquille O’Neal è rimasto uno dei personaggi più polarizzanti dell’universo NBA. L’ex leggenda di Magic, Lakers e Heat – solo per citare le squadre in cui ha militato più a lungo -, è tra i conduttori della trasmissione Inside the NBA, ed è da poco diventato nuovo presidente della divisione pallacanestro per Reebok. Fuori dal campo Shaq è stato protagonista di tanti investimenti che lo hanno reso un imprenditore di successo.

Il suo obiettivo è però di diventare proprietario di una franchigia NBA, e sta pensando a Las Vegas come sede della sua squadra. Come ben sappiamo, al momento non ci sono squadre della lega a Las Vegas, ma la città del Nevada è tra le favorite a ottenerne una in caso di espansione. E Shaq ha dichiarato a The Messenger che vorrebbe esserne proprietario con un proprio gruppo e da azionista di maggioranza:

“Vorrei avere il mio gruppo di proprietà. So che Las Vegas non ha ancora mai avuto una squadra NBA, ma se dovessimo mai arrivare al punto di un’espansione della lega in città, vorrei farne parte. Non voglio diventare socio di nessuno, voglio avere la mia squadra”

Shaquille O’Neal ha poi raccontato dei suoi investimenti – passati e presenti – nella città del Nevada. Ha diversi ristoranti in città, ed è intenzionato a continuare a espandere le proprie attività:

“Frequento Las Vegas da più di venti anni. Amo questa città. Las Vegas è sempre stata una città in continua crescita. Si possono continuamente vedere nuovi casino, nuovi progetti immobiliari e club notturni. E io ho sempre fatto parte di questi progetti. Ero il proprietario di uno dei migliori night club, l’ho venduto e ora possiedo nove o dieci ristoranti qua. Sto andando molto, molto bene e voglio continuare a crescere con Vegas”

