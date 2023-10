Mercato NBA, Tyler Herro contro Portland: “Felice del fatto che non mi abbiano voluto, non volevo andarci”

Tyler Herro a Portland? A quanto pare è stata una ipotesi non percorsa dai Trail Blazers. Secondo quanto riporta il Sun Sentinel, infatti, il giocatore sarebbe stato al centro di numerose discussioni nell’ultima sessione di mercato NBA, specialmente nel momento in cui si parlava di Damian Lillard pronto ad approdare in Florida. Gli ultimi intrecci di mercato hanno poi portato il playmaker a Milwaukee, con Tyler Herro che rimarrà quindi ai Miami Heat. Pare, peraltro, che il GM di Portland Joe Cronin abbia rifiutato l’ipotesi di assorbire Herro in roster, in una papabile trade per Lillard.

Una voce che non è particolarmente piaciuta allo stesso giocatore, il quale ha pubblicamente rifiutato un suo possibile passaggio in Oregon:

“Non volevo andare a Portland, per cui sono contento del fatto che Portland non mi abbia voluto. Non scendo in campo da quando mi sono rotto la mano ad aprile, per cui non vedo l’ora di ricominciare. Sarò solo me stesso, giocherò come so fare, non cerco l’approvazione di nessuno”.

