NBA, Damian Lillard racconta la storia del suo trasferimento a Milwaukee

Bisognerà aspettare ancora un po’, prima di vedere i primi canestri di Damian Lillard in maglia Milwaukee Bucks. Un qualcosa di inaspettato anche per lui che aveva chiesto a più riprese di essere ceduto, ma a Miami. A rivelare il tutto è stato lo stesso playmaker, il quale ha oggettivamente svelato che aveva dato la sua preferenza per la Florida:

“Il fatto che volessi andare a Miami non era un segreto quando ho chiesto di essere scambiato. Quando abbiamo iniziato a parlarne, mi era stato detto che non potevamo costruire la squadra che volevo a Portland e che mi avrebbero aiutato ad unirmi alla squadra di mia scelta. Ed erano i Miami Heat.”

Alla fine, l’offerta degli Heat incentrata su Tyler Herro non è interessata ai Blazers e quindi non si è fatto nulla. Peggio ancora, l’NBA è intervenuta e ha lanciato un avvertimento all’agente di Damian Lillard, Aaron Goodwin, sospettato di fare pressione sulle franchigie interessate. Quindi, la svolta con i Bucks:

“Quattordici giorni fa il mio agente mi ha chiamato per chiedermi cosa pensavo di Milwaukee, perché non era sicuro che si sarebbe chiusa una trade con Miami. Ha scoperto che Milwaukee era la migliore alternativa in termini di offerta verso Portland. Gli ho detto che mi andava bene e che amavo Giannis. Mi ha semplicemente risposto che era tutto ciò che voleva sapere.”

Poi, ancora:

“L’unica volta che ne abbiamo parlato di nuovo è stato quando mi è stato detto che sarei stato ceduto a Milwaukee. Sapevo che era una possibilità concreta, ma non pensavo che sarebbe successo davvero. Anche se non ero troppo sorpreso, non me lo aspettavo.”

