Mercato NBA, Damian Lillard scambiato da Portland: finisce a Milwaukee via trade

Ormai è fatta: i Portland Trail Blazers hanno scambiato Damian Lillard spedendolo ai Milwaukee Bucks. È questa la notizia della serata italiana che arriva direttamente dal solito Adrian Wojnarowski. Il mercato NBA si regala un ultimo grande colpo. Lillard va a Milwaukee come parte di una trade a 3 squadre che porta a Portland Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, la prima scelta 2029 dei Bucks e la possibilità di scambiare la scelta sempre coi Bucks nel 2028 e nel 2030. Infine, a Phoenix sbarcano Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson.

Per Milwaukee si prospetta così la coppia formata da Antetokounmpo e Lillard, senza dimenticare l’apporto offensivo di Khris Middleton. Chiaro che in difesa perdono un pezzo fondamentale come Jrue Holiday. Niente Miami, quindi, per l’ormai ex play dei Trail Blazers. Nei giorni scorsi, come riporta ESPN, Jimmy Butler aveva chiamato Dame per cercare di capire come portarlo agli Heat, senza successo. I Bucks, invece, rispondono in maniera concreta alle ultime dichiarazioni di Antetokounmpo il quale aveva ‘avvisato’ la franchigia chiedendo la possibilità di lottare ancora per il titolo, altrimenti avrebbe cambiato aria.

