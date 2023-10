NBA, Paul Pierce sui Celtics: “Jrue Holiday era il tassello mancante”

E’ stata una offseason piena di scambi, che probabilmente ci riserverà ancora qualche sorpresa soprattutto riguardo alla telenovela di James Harden. Oltre a Damian Lillard, che ha lasciato dopo 11 stagioni i suoi Blazers, lo scambio più importante in ottica titolo lo hanno chiuso i Celtics, aggiungendo un giocatore fondamentale come Jrue Holiday ad un organico già attrezzato per arrivare in fondo.

Paul Pierce – campione NBA con i Boston Celtics nel 2008 – è rimasto impressionato dai primi giorni di allenamento di Holiday con i suoi nuovi compagni. Queste sono state le sue parole sul nuovo arrivato:

“Credo che Jrue [Holiday] sia un leader. E’ un campione. I ragazzi dovranno impegnarsi per farlo sentire a casa, non solo come giocatore ma anche per la sua famiglia. Per quanto riguarda il fit… credo che fosse il tassello mancante”

Holiday – come dichiarato diverse volte anche da Kevin Durant – è uno dei migliori difensori della lega. Ricordiamo la celebre “…knocked away and stolen by Holiday!” conclusa poi con la schiacciata al volo di Giannis Antetokounmpo che consegnò quella leggendaria Gara 5 di Finale ai Bucks.

L’ex Milwaukee è stato inserito, in tutte e tre le stagioni nel Wisconsin, nel miglior quintetto difensivo della NBA (2 volte nel primo, 1 volta nel secondo).

Insomma, è difficile pensare che un giocatore del genere non si inserirà alla perfezione in una squadra difensivamente di élite come i Celtics: nella scorsa stagione i ragazzi di coach Mazzulla hanno registrato il secondo miglior Defensive Rating (punti concessi ogni 100 possessi) tra le 30 squadre della lega. Mentre nella stagione 2021-2022 hanno registrato il dato più alto, confermandosi la miglior difesa della NBA nel corso degli ultimi 2 anni.

