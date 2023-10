NBA, Paul George lancia un messaggio ai Clippers: “Perché non ritirarmi qui?”

Paul George ha visto aprirsi nel mese di settembre la finestra temporale per l’estensione di contratto con i Los Angeles Clippers. Il prolungamento quadriennale per complessivi 220 milioni di dollari resterà sul tavolo fino al 30 giugno 2024, a condizione che il giocatore declini la player option per la stagione 2024-2025. Diversamente, la deadline per un’estensione triennale è fissata al 23 ottobre prossimo. In occasione del Media Day tenutosi in questi giorni, George ha indicato chiaramente la propria intenzione di restare a L.A.

Paul George e l’impegno NBA a lungo termine con i Clippers

Ecco le dichiarazioni raccolte da Andrew Greif del Los Angeles Times:

“Se dipende da me, assolutamente. Sono a casa, parte di una grande organizzazione che crede nel successo e fa tutto per vincere. Perché non ritirami qui? Sarebbe un sogno farlo potendo competere per più di un titolo. Sì, è in cima alla mia lista.”

Leggi anche:

WNBA, espansione nel 2025 con una squadra nella Bay Area

Joel Embiid parla di Harden: “Non è una distrazione”



LeBron James non giocherà la prima di preseason