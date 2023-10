NBA, coach Mazzulla su Lillard: “Attenti a creare troppe aspettative”

Lillard a Milwaukee, Holiday ai Celtics. Due trade-bomba che hanno sconvolto le gerarchie nella Eastern Conference. Ma solo parzialmente… in fondo Bucks e Celtics sono sempre stati lì in cima ai vari power rankings non senza cognizione di causa. Sicuramente però si dovrà andare a formare un nuovo equilibrio. Ed è proprio quello di cui ha parlato il coach di Boston Joe Mazzulla, ospite ai microfoni della trasmissione The Old Man & the Three di J.J. Redick.

“[Lillard] è un gran giocatore, loro [i Bucks] sono una grande squadra. Ma non abbiamo tempo di preoccuparci di quello. L’anno scorso sono arrivato come un coach giovane e inesperto, e ciò che volevo di più era la prima seed ai Playoff. Guarda poi com’è finita per la prima testa di serie la scorsa stagione (la stessa Milwaukee sconfitta 4-1 da Miami, ndr). Quindi attenti a cosa si desidera”.

Un discorso ovviamente che spazia su più fronti, ma che vuole sottolineare una cosa in particolare: in NBA conta la postseason. Tutto quello che c’è prima sono solo giochini in attesa della stagione vera e propria. Perché nei Playoff cambia tutto, e Mazzulla lo sa bene.

“Se avessimo preso noi Celtics la prima testa di serie, e avessimo perso contro la ottava? Probabilmente io non sarei seduto qui in questo momento. Quindi, grazie Dio che ci hai protetti dalla prima seed. E questo mi ha insegnato molto: c’è così tanto da giocarsi che non posso stare a preoccuparmi di ciò che mi succede attorno, perché sennò distolgo lo sguardo da ciò che effettivamente ho. Quindi non ha senso fare discorsi come ‘hanno fatto quello scambio, sono migliori di noi’… nessuno ha idea davvero di come andranno le cose. […] Sarà un incubo giocare contro Milwaukee, ma il mio lavoro è rendere anche noi Celts un incubo da giocarci contro”.

