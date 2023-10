NBA, LeBron James non giocherà la prima di preseason

LeBron James non giocherà la prima partita di preseason, nella quale sabato i Lakers affronteranno i Golden State Warriors. Nella scorsa stagione LeBron aveva saltato 27 partite per un problema al piede destro, e arrivato a 39 anni è il giocatore più anziano della lega. Per questo Darvin Ham, head coach dei Lakers, ha deciso di non farlo giocare nella sfida con gli Warriors. Ham è sembrato però molto sicuro del recupero della sua stella, e ha commentato così:

“E’ al 100% della condizione fisica. Sta bene, e mi sembra un LeBron al terzo o quarto anno in NBA”

LeBron James inizierà tra poche settimane la sua 21esima stagione in NBA. La sua condizione fisica è davvero strabiliante, ma l’età e le partite giocate richiedono una particolare attenzione da parte di tutto lo staff. Ham ha parlato dell’impegno di allenatori e staff medico:

“Collabiamo e parliamo molto per chiarire queste cose. Vogliamo essere sicuri di preparare un buon piano. La cosa più bella di come stanno andando le cose è che lui è in una forma fenomenale. Se non consideriamo Anthony Davis, lui ha più forse più esperienza del resto della squadra messo insieme in termini di partite e minuti giocati. Ed è un fenomeno nel prendersi cura di se stesso”

L’attenzione di LeBron è tutta sulla regular season e, soprattutto, sui prossimi Playoff. Il front office dei Lakers si è mosso molto bene durante l’offseason, e i gialloviola devono puntare al prossimo titolo. Questo non vuol dire che LeBron non scenderà in campo durante la preseason. Sono in programma sei partite, e The Chosen One ha commentato:

“Abbiamo sei partite di preseason, e spero di poterne giocare almeno la metà. Ma vedremo, penso che faremo un ragionamento diverso per ogni partita. Non giocherò sicuramente quella di sabato nella Baia. Ma dopo vedremo come muoverci”

Leggi anche:

NBA, Jrue Holiday: “Ho scelto Boston perché qui si può vincere il titolo”

NBA, Lillard: “Antetokounmpo non si dovrà preoccupare della mia presenza”

Joel Embiid ha deciso: giocherà per Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024