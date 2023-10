NBA, Khris Middleton rassicura Bucks dopo operazione al ginocchio: “Tutto procede”

La preparazione a una stagione lunga e faticosa come quella NBA non è affatto banale. Le difficoltà aumentano se, come nel caso di Khris Middleton, si è reduci da un’ennesima operazione in offseason. Attualmente non è prevista la partecipazione di Middleton a sessioni di 3 vs 3 o 5 vs 5.

Khris Middleton in campo alla prima di regular season Bucks?

Sottopostosi a intervento chirurgico per superare gradualmente i problemi al ginocchio, il trentaduenne All-Star dei Bucks ha parlato della propria condizione fisica. Ecco alcuni estratti delle dichiarazioni raccolte da Eric Nehm di The Athletic:

“Penso di essere abbastanza vicino [al rientro in 3 vs 3 o 5 vs 5]. Tutto ciò che era stato stabilito a seguito dell’intervento procede secondo programma, lento, ma senza intoppi. Prima di stagione? Il piano è esserci […], valuteremo strada facendo, non voglio prefissarmi una data specifica. […] Ogni settimana ha rappresentato un passo nella giusta direzione, non sono frustrato. Noi giocatori a volte smaniamo per tornare in campo il prima possibile, ma capita di non essere pronti. […] . Una volta tornato, non penso che dovremo gestire la cosa. […] Lo scenario potrebbe cambiare, speriamo di no.”



