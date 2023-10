Preseason NBA 2023-2024, Minnesota batte Dallas nella prima gara stagionale

È già in archivio la prima gara della Preseason NBA 2023-2024. Negli Emirati Arabi Uniti, in occasione della seconda edizione degli Abu Dhabi Games, a sfidarsi sono stati i Minnesota Timberwolves privi di Anthony Edwards per un distorsione alla caviglia sinistra e i Dallas Mavericks di Luka Dončić e Kyrie Irving.

Alla fine sono i T’Wolves a portare a casa la prima amichevole stagionale con il risultato finale di 111-99 grazie ad un Karl-Anthony Towns da 20 punti in 17 minuti in campo.

Minnesota parte molto meglio e conclude il primo quarto avanti di 18 lunghezze per merito del 50% al tiro complessivo (12/24 al tiro di cui 6/12 da dietro l’arco dei tre punti). I Dallas Mavericks invece partono malissimo sbagliando le prime 10 conclusioni dalla lunga distanza e concedendo ben 37 punti nel primo quarto ai ragazzi di coach Chris Finch.

Da qui in poi i Timberwolves controlleranno fino alla fine del match senza mai passare in svantaggio, rimandando sempre al mittente i tentativi di rimonta dei texani.

Il miglior marcatore di serata è, manco a dirlo, Luka Dončić che regala magie al pubblico della Etihad Arena e mette a segno 25 punti con 8/14 al tiro in 16 minuti spesi sul parquet, tutti nel primo tempo. Lato Dallas non c’è tanto altro a parte lo sloveno.

Delude infatti Kyrie Irving che chiude la gara con 2 punti, 2 assist e 1/6 al tiro. Da segnalare l’esordio in quintetto dei due nuovi rookie dei Dallas Mavericks Olivier-Maxence Prosper e Dereck Lively II, buttati subito nella mischia da Jason Kidd.

Per Minnesota invece, oltre al già citato Towns, buone prestazioni per Naz Reid (16 punti e 7 rimbalzi), Nickeil Alexander-Walker (11 punti, 5 rimbalzi catturati e 5 passaggi vincenti), Shake Milton e Luka Garza che chiudono con 12 punti ciascuno. 9 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate per Rudy Gobert. Appuntamento con la seconda partita degli Abu Dhabi Games 2023 fissato tra 48 ore. In campo ancora una volta Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks.

