NBA, Jrue Holiday: “Ho scelto Boston perché qui si può vincere il titolo”

Jrue Holiday si è presentato nelle scorse ore da nuovo giocatore dei Boston Celtics. La guardia si è detta felice del suo passaggio da Portland – che ha facilitato la trade – verso la compagine guidata da coach Mazzulla. Qui, secondo quanto dice Holiday, ci sono reali chance di poter vincere un titolo NBA:

“È stato come essere risucchiati da un vortice, ma appena ho realizzato che avrei potuto in qualche modo decidere la mia prossima destinazione, i Celtics sono subito entrati nel mio radar. I Blazers mi hanno trattato benissimo, con Joe Cronin siamo stati in comunicazione fin dall’inizio e ha reso possibile tutto questo. Ho scelto Boston perché è senza dubbio la mia miglior chance di vincere, i ragazzi qui hanno già fatto grandi cose e io sono qui per aiutarli a diventare campioni”

Nella seconda parte di conferenza stampa, Holiday ha quindi svelato il ‘benvenuto’ di coach Mazzulla in squadra:

“Nel momento stesso in cui lo scambio è diventato ufficiale, Joe [Mazzulla] mi ha mandato subito dei video con idee su come giocare il pick and roll o gestire la manovra offensiva. Sono qui per aiutare Jayson [Tatum] e Jaylen [Brown], voglio rendere il gioco più facile per loro e voglio dare il mio contributo in difesa in modo da sollevarli un po’ da quell’impegno”.

Poi, una battuta finale su come la sua famiglia ha preso il passaggio di Jrue verso Boston:

“Essendo cresciuto a Los Angeles tifando i Lakers, so che una parte della mia famiglia non l’ha presa bene [ride], ma questa è una città di lavoratori e qui amano chi dà sempre tutto e io sono quel tipo di persona”.

"I feel like coming here is definitely my best chance of winning." Jrue Holiday discusses 'whirlwind' of landing in Boston ☘️#BleedGreen @Celtics pic.twitter.com/IP7vQhuxEW — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 4, 2023

