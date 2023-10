NBA, Lillard: “Antetokounmpo non si dovrà preoccupare della mia presenza”

Siamo al primo giorno di training camp per i nuovi Milwaukee Bucks e l’euforia intorno alla squadra è altissima. Questo specialmente dopo l’arrivo di Damian Lillard, nuovo uomo copertina della compagine del Wisconsin, pronto a fare coppia con Giannis Antetokounmpo. Nel frattempo, i bookmaker danno proprio Milwaukee come squadra favorita per la vittoria del titolo.

Detto questo, il play ex Portland, nelle scorse ore è stato nuovamente interrogato rispetto a quella che sarà la sua intesa sul parquet con il greco:

“Voglio che Giannis non sia altro che se stesso, non si deve preoccupare della mia presenza, gliel’ho detto e lui mi ha detto la stessa cosa. Io sono abituato a trovare soluzioni sul campo, a leggere quanto succede e anche Giannis mi ha detto: voglio che tu sia Dame e basta. Dobbiamo solo fare ciò che sappiamo fare, siamo davvero a nostro agio e credo che troveremo un’intesa sul campo in maniera veloce e del tutto naturale. Il mio stile di gioco e il suo stile di gioco si adattano perfettamente e sono sicuro che trarremo entrambi vantaggio dal fatto di giocare insieme. Non lasceranno Giannis schiacciare su ogni possesso, le altre squadre dovranno scegliere: occupare il pitturato o lasciare che io segni nove triple”

