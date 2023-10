Mercato NBA, Reggie Bullock vicino ai Rockets

Nella giornata di sabato i San Antonio Spurs hanno concordato un buyout con Reggie Bullock. Gli Spurs acquistarono Bullock a luglio in un three-way deal, che spedì Grant Williams dai Boston Celtics ai Dallas Mavericks. Il buyout ha permesso al giocatore di essere libero di firmare con qualsiasi squadra ad eccezione dei Mavericks, con i quali disputò la scorsa stagione.

Dopo aver messo fuori squadra Kevin Porter Jr. in seguito al suo arresto dello scorso mese per violenza domestica, i Rockets potranno garantire sicuramente molto spazio nelle rotazioni a Bullock. Inoltre, coach Ime Udoka aveva chiaramente dichiarato di essere alla ricerca di un valido difensore. Per questo motivo, l’ex giocatore dei Pistons e Knicks sarebbe il profilo ideale per la franchigia texana.

Prima di firmare per il buyout, il giocatore veniva da un contratto triennale da 10,5 milioni di dollari a stagione. Durante la scorsa stagione, Bullock ha mantenuto medie di 7.2 punti, 1.4 assist e 3.6 rimbalzi in 78 partite disputate. La sua esperienza e la possibilità di firmarlo al minimo salariale, rappresentano sicuramente un’ottima occasione per i Rockets.

