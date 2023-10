NBA, Devin Vassell rinnova con gli Spurs

“Voglio essere uno Spurs per molto tempo”, aveva detto ieri Devin Vassell durante il Media Day 2023 a San Antonio. Poco dopo, il suo desiderio è stato esaudito. Gli Spurs e l’ala ex Florida State hanno concordato un’estensione del contratto di cinque anni con un valore fino a 146 milioni di dollari. Lo ha riportato l’insider Adrian Wojnarowski di ESPN.

San Antonio Spurs G Devin Vassell has agreed on a five-year, $146 million contract extension, Andrew Morrison, Rich Beda and Mitch Nathan of @CAA_Basketball tell ESPN. Vassell lands rookie scale extension as part of 2020 Draft class and solidifies himself as a Spurs cornerstone. pic.twitter.com/SUK3Y0ig8T

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2023