NBA, Chris Paul: “Io dalla panchina per gli Warriors? Ai Giochi 2008 andò piuttosto bene”

Chris Paul ha cambiato casacca più volte nelle ultime stagioni. La chance ai Golden State Warriors potrebbe rappresentare l’ultimo treno per il titolo NBA solo sfiorato due anni fa, nel 2021. CP3 è pronto ad accettare un nuovo ruolo per integrarsi al meglio nel meccanismo rodato da Steve Kerr e dal suo staff. Di seguito le dichiarazioni raccolte da NBCS Warriors in occasione del Media Day dei californiani:

Il #23 di Golden State è sintonizzato già dal primo giorno di training camp. Pessimo segnale per il resto della lega. Ecco alcune sue considerazioni sul nuovo scenario tecnico:

“Non si può ignorare che abbiamo il miglior quintetto della lega. Allo stesso modo, non si può ignorare Chris Paul per quel che rappresenta. Bisogna prendere tutti questi fattori in considerazione, dopodiché io sono un giocatore di basket, non un allenatore e non spetta a me far funzionare la cosa. Sono però certo che si sceglierà ciò che è meglio per la squadra. […] Quando l’obiettivo di tutti qui dentro è vincere, il resto vien da sé. Non va sempre come vorresti, ma c’è bisogno di sacrificio, sui cui si costruisce una squadra. […] Non sono preoccupato da quintetto base, second unit o questioni di sorta. Fanno parte del viaggio verso l’obiettivo.”