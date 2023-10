NBA, le prime parole di Lillard a Milwaukee: “Qui per vincere”

La trade dell’estate è ormai negli archivi. Nasce una nuova alba su tutta la NBA. E oggi inizia ufficialmente l’era del duo Giannis-Dame con il Media Day 2023 dei Milwaukee Bucks. Le prime foto di rito con la maglia biancoverde, i primi scatti (un po’ stranianti) che ritraggono Damian Lillard con dei colori diversi da quelli di Portland, e le prime parole da nuovo numero 0 dei Bucks..

Dopo undici anni in Oregon, si volta pagina. E ora è arrivato il tempo di vincere.

“Non è un segreto quanto io voglia vincere. Ed è il motivo per cui siamo arrivati fino a qui in questa situazione… Questa squadra vuole vincere tanto quanto me. Non potrei essere più felice e grato per questa opportunità. Sarà divertente giocare al fianco del miglior giocatore della lega.”

Le domande sullo scambio ci sono, ovviamente. Sulla tempesta di emozioni che lo ha preso, sulle aspettative. Ma Lillard preferisce concentrarsi sul futuro, e si sofferma su come lui e Antetokounmpo potranno giocare insieme.

“Stare sul parquet con un giocatore come Giannis, l’attenzione che le difese sono costrette a concentrare su di lui… renderà tutto molto più semplice per me. Ma al contempo, per il tipo di giocatore che sono io, credo che Giannis avrà opportunità che non aveva mai avuto in carriera. […] So che tipo di giocatore sono e che tipo di giocatore è lui. E so come far sentire la mia presenza e il mio impatto, a prescindere dal ruolo che mi sarà richiesto di occupare.”