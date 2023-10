Kawhi Leonard punge su load management: “Nessuna policy NBA mi aiuterà a giocare di più”

Kawhi Leonard, tendenzialmente laconico, ha colto l’occasione dell’ NBA Media Day 2023 in casa Los Angeles Clippers per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tema caldo, non da oggi, il load management, viste anche le nuove direttive della lega – in vigore dalla stagione 2023-2024, che scatterà a breve.

Kawhi Leonard si sente bersaglio, e non ci sta

Il pensiero di Kawhi in merito è chiaro. Ecco un estratto delle dichiarazioni sintetizzate anche da Law Murray di The Athletic :

“Non sono uno che sta fuori per load management . Lavoro tutti i giorni in estate per giocare, non per sedermi e rimanere a guardare gli altri. Se la lega sta provando a ignorare ciò che feci con i Raptors dovrebbe finirla. Sono stato infortunato tutto l’anno. Nessuna policy NBA mi aiuterà a giocare più partite.”

Messaggio chiaro. Dopo aver saltato tutta la stagione 2021-2022 per infortunio al crociato, Leonard ha raccolto 52 presenze nella scorsa regular season, viaggiando a 23.8 punti e 6.5 rimbalzi di media. Ricordiamo che il numero di partite giocate nell’arco dell’annata sarà criterio decisivo anche per l’eleggibilità ai premi individuali, con i relativi bonus di contratto che da questi possono derivare.

