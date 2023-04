NBA, Tyronn Lue aggiorna su condizioni Kawhi Leonard e sbotta: “Non è load management”

Tyronn Lue parafulmine per i Los Angeles Clippers alla vigilia del primo potenziale elimination game nella serie Playoff NBA contro i Phoenix Suns. Nell’incontro con la stampa è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di Kawhi Leonard. Nel precisare che il giocatore ha saltato l’allenamento per proseguire il recupero, Lue ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ecco le dichiarazioni:

“Ha davvero dolore. Non è load management, non si sta prendendo una pausa. Se è non ci si può giocare sopra, deve trattarsi di qualcosa di piuttosto serio. Di quel che dicono fuori a chi importa? Giocherà in Gara 5? C’è sempre una possibilità.”

Gara 4 si giocherà a Los Angeles nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile alle 4.00 ora italiana.

Leggi anche:

Ermoni Bates rientra tra gli eleggibili al Draft NBA 2023

Giannis Antetokounmpo recupera per Gara 4 contro Heat? Presente alla rifinitura

Phil Jackson lapidario sulla bolla di Orlando NBA: “Scelta stupida”