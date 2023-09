NBA, Board of Governors: approvate le nuove norme contro il load management

Nella giornata odierna la NBA ha votato per approvare le nuove regole contro il riposo delle superstar durante la regular season per più partite consecutive. Il cosiddetto load management.

Secondo le nuove norme approvate dal Board of Governors una squadra non potrà far riposare due stelle in occasione della stessa partita, un giocatore cioè che sia stato un All-Star o in uno dei tre quintetti All-NBA nelle ultime tre stagioni.

Per combattere la gestione dei carichi di lavoro da parte delle franchigie, durante le partite trasmesse in diretta nazionale e quelle dell’In-Season Tournament, la lega ha deciso di comminare 100 mila dollari per la prima infrazione, 250 mila per la seconda e un milione di dollari per ogni infrazione successiva.

L’obiettivo della lega è quello di rafforzare le politiche adottate nel nuovo contratto collettivo, che impone ai giocatori di partecipare ad almeno 65 partite in regular season per poter ambire ai riconoscimenti individuali di fine stagione.

Zach Lowe di ESPN ha commentato accogliendo positivamente l’introduzione delle nuove regole volute fortemente dalla lega:

“Mi sembra una misura corretta. Mi piacerebbe vedere le superstar giocare in più partite nel corso della regular season. Prova che sei infortunato e se non lo sei, la tua squadra pagherà”.

Staremo a vedere se le norme attuate dalla NBA basteranno per contrastare il load management. La risposta alla regular season che avrà inizio il prossimo 24 ottobre.

