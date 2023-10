Giannis Antetokounmpo e il fit NBA con Lillard: “Io ho bisogno di lui, e lui di me ”

Giannis Antetokounmpo approccia al Media Day NBA 2023 con il solito sorriso scanzonato e la battuta pronta. L’arrivo di Damian Lillard a Milwaukee disegna nuove prospettive per i Bucks. Il greco ha commentato così la recente trade.

“È incredibile avere in squadra un ragazzo del suo calibro. […] Sono qui da 10 anni e abbiamo fatto sempre tutto tranquillamente, passando un po’ lontano dai radar. Ora con questa mossa c’è molta attenzione sul team e altrettanto hype. Ovviamente la gente ci ritiene tra le squadre più accreditate, e noi ne siamo convinti. Alla fine però non si tratta di ciò che crediamo di essere, ma di quel che facciamo”

Non c’è tempo da perdere. L’entusiasmo di Antetokounmpo è palpabile:

”Dobbiamo metterci al video per accelerare la nostra chimica [in campo]. Non possiamo aspettare di giocare in training camp, preseason e poi alla prima gara di stagione. […] Io ho bisogno che Dame sia Dame e lui ha bisogno di me.”