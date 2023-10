LeBron James avvisa la NBA: “Ho ancora tanta benzina nel serbatoio”

Sempre la stessa eterna battaglia da qualche anno: Father Time contro LeBron James. Chi la spunterà? Di certo, il fenomeno nato ad Akron non molla la presa per primo. Anzi, per dimostrare di star invecchiando solo anagraficamente, al Media Day 2023 dei Los Angeles Lakers ritorna a stampare il numero 23 sulla sua canotta gialloviola. Lo stesso numero dei suoi primi giorni a Cleveland, ben 21 anni fa.

Ed è lo stesso LeBron a svelare il segreto della sua longevità ai massimi livelli con queste parole.

“Essere concentrati, rimanere appassionati e affezionati a questo sport, comprendere chi è venuto prima di me, rispettare la storia del basket. Ma soprattutto capire che se si vuole essere grandi in qualcosa, bisogna lavorare duro. Non ci sono strade alternative. Bisogna lavorare dentro e fuori dal campo: tenere mente e corpo più freschi che si può.”

La dedica al figlio Bronny, collassato in campo questa estate per problemi cardiaci. Un LeBron meno in formato invincibile, e più in formato padre. Che, dopo aver contemplato il ritiro, trova l’ispirazione nei suoi figli per tornare sul parquet e dare il meglio di sé.

“Ho parlato molto con me stesso e con la mia famiglia. I miei figli mi hanno ispirato. Veder crescere Bryce come giocatore, vedere Bronny andare a USC… Ho ancora molta benzina nel mio serbatoio. Quest’estate [dopo la serie con Denver, ndr] avevo dato tutto, ero stanco e non ero molto presente mentalmente. Ma sono contento di tornare per un’altra stagione per guidare questa squadra per la Terra Promessa.”

E poi una battuta finale, alla domanda “Sarà la tua ultima stagione?”

“Non lo so, non lo so. Non posso dire nulla di più perché non lo so”.

