Joshua Primo sospeso per quattro gare dalla NBA

Joshua Primo è uscito dal giro NBA ormai un anno fa, a seguito del taglio deciso dai San Antonio Spurs dopo la denuncia per atti osceni a carico del giocatore. La vicenda porta ulteriori strascichi: la lega ha infatti deciso di sospenderlo per quattro partite, da scontare in caso di rientro. Di seguito il comunicato ufficiale che spiega il provvedimento:

“La NBA ha effettuato le proprie indagini e si è consultata con eminenti esperti. Completato questo processo, la lega ha scoperto che Primo ha tenuto un comportamento offensivo è inappropriato con atti di esibizionismo nei confronti delle donne. Primo ribadisce che non si è trattato di condotta intenzionale e la lega non ha evidenziato situazioni di molestia sessuale oltre a queste brevi circostanze di esposizione. Ciò detto, tale comportamento non è conforme agli standard della lega e merita una sanzione disciplinare.”

