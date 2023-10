Mercato NBA, anche Cameron Payne firma per i Milwaukee Bucks

Dopo la blockbuster trade che ha portato Damian Lillard a vestire la maglia dei Milwaukee Bucks, la franchigia del Wisconsin deve ora riempire i posti lasciati liberi da coloro che sono partiti per far spazio al play ex Portland. In questo senso, dopo l’addio di Jrue Holiday, Milwaukee ha chiuso un accordo sul mercato NBA direttamente con Cameron Payne. L’ex giocatore di Phoenix sarà la riserva ufficiale dello stesso Lillard. All’inizio dell’estate, Payne era stato trasferito agli Spurs, prima di essere definitivamente tagliato e reso disponibile sul mercato. Ancora una volta, i Bucks hanno superato la concorrenza dei Miami Heat che stavano cercando di firmare il forte playmaker.

