Mercato NBA, Lamar Stevens firma con i Boston Celtics

Lamar Stevens è un nuovo giocatore dei Celtics. L’agente dell’ex Cavaliers, Scott Nichols, ha formalizzato il passaggio in biancoverde con dirigenti di Boston. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

Per Lamar Stevens estate NBA con la valigia in mano

Stevens, 25 partite in quintetto base nella stagione NBA 2022-2023, era finito a San Antonio perché coinvolto nella sign and trade che ha portato in Ohio Max Strus. I neroargento l’avevano poi tagliato, aprendo diversi scenari per il suo futuro.

