NBA, Carlisle intrigato dai Pacers: “Haliburton ha cambiato tutto per noi”

Il lavoro da fare per risalire dall’incolore 11° posto nella Eastern Conference è molto ma l’entusiasmo con cui Rick Carlisle prepara il training camp racconta dell’aria nuova che si respira in casa Indiana Pacers.

Il coach, intervistato da Steve Aschburner di nba.com per la serie di one-to-one di avvicinamento alla stagione, ha speso belle parole per il gruppo sottolineando il percorso tecnico iniziato. Ecco un estratto:

“Mi piace la direzione presa, in questi ultimi anni ci sono stati ovviamente molti cambiamenti. Haliburton ha cambiato tutto per noi. Non è solo uno straordinario atleta, ma anche uno con cui altri vogliono giocare. Senza di lui non avremmo avuto Bruce Brown in free agency. Eravamo 23-18 quando Tyrese si fece male a gennaio saltando buona parte del mese. Raccogliemmo un successo e nove sconfitte dal suo infortunio. Questo dice molto della sua importanza per la nostra squadra.”