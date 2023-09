NBA, Ben Simmons: “Tutti pensano di essere dei GM, ma io sono un playmaker”

Ben Simmons è tornato finalmente disponibile ed è pronto al 100% per il prossimo training camp dei Brooklyn Nets. L’australiano, intervistato negli scorsi giorni da Tina Cervasio di FOX5, ha espresso l’entusiasmo di giocare con Brooklyn nella prossima stagione:

L’ex Philadelphia 76ers ha continuato la sua intervista parlando ancora una volta dei problemi alla schiena accusati nella scorsa stagione, che gli hanno permesso di essere in campo per sole 42 partite, mandando anche un messaggio ai tifosi della squadra newyorkese:

“Mi sento molto bene. Penso che questa sia stata la prima estate in cui ho dovuto cercare di rimettermi davvero in forma. Lo devo a tutti, dai tifosi ai compagni, per tornare ai miei livelli. Questo è quello che ho fatto quest’estate: cercare di tornare ai miei livelli. Preparatevi per un grande anno. Penso che sarà emozionante e ci divertiremo molto”.