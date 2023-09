Mercato NBA, Timberwolves: Daishen Nix firma per un anno

Daishen Nix ha trovato un accordo per accasarsi a Minnesota in vista della stagione NBA 2023-2024. Dopo due anni in Texas, agli Houston Rockets – e qualche andirivieni dalla G League – si unirà ai Timberwolves a partire dal training camp. Ne dà conto Shams Charania di The Athletic. Nel corso dell’anno passato ha disputato 57 partite, partendo titolare in quintetto base in sette occasioni.

Leggi anche:

Joakim Noah ha provato a reclutare LeBron James ai Chicago Bulls

Il GM dei Cavs Koby Altman arrestato per guida in stato di ebbrezza

Serge Ibaka saluta la NBA: è un nuovo giocatore del Bayern Monaco