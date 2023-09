Pelicans, Jose Alvarado salterà parte del training camp

Ed ecco, di nuovo, un infortunio per un giocatore dei New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana dovrà fare a meno per il training camp anche di Jose Alvarado. Nelle ultime due stagioni i Pellicani sono stati decimati dagli infortuni, e quest’annosi farà sentire l’assenza di Trey Murphy a inizio stagione dopo l’intervento chirurgico per riparare il menisco sinistro.

La guardia portoricana, a poche settimane dall’inizio della stagione, ha riportato una distorsione alla caviglia durante un allenamento privato. Lo riporta Shams Charania di The Athletic. Non è ancora chiaro per quanto tempo Alvarado resterà fuori.

New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado suffered an ankle sprain during a workout this weekend and his availability for training camp is in question, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2023

Gli dei della pallacanestro sembrano avercela con i Pelicans, che entrano in una stagione “make-it-or-break-it” con Zion Williamson, Brandon Ingram e CJ McCollum al timone. Alvarado è un playmaker mediocre che vive di grinta, difesa e garra centroamericana. Il soprannome Grand Theft Alvarado è tutto un programma.

Every Jose Alvarado steal this season. pic.twitter.com/yxYhUiddUr — Jake Hardee (@pelicansbyjake) February 4, 2022

