Serge Ibaka saluta la NBA: è un nuovo giocatore del Bayern Monaco

Dopo 14 stagioni spese in NBA tra Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks, Serge Ibaka torna in Europa e firma con il Bayern Monaco.

Ibaka ritroverà in Germania Pablo Laso, suo ex allenatore ai tempi del Real Madrid nella stagione 2010-2011, quando la NBA si fermò a causa del lockout. Nel corso di un’intervista il lungo congolese naturalizzato spagnolo ha ammesso che è anche per merito di coach Laso se ha deciso di firmare con il Bayern Monaco:

“Per me è un privilegio poter entrare a far parte di questa storica società sportiva di fama mondiale. Ho avuto una lunga carriera nell’NBA, ma mi avvicino a questo nuovo capitolo con molto entusiasmo. Ho ancora molto da dare e amo questo gioco. Anche il fatto che Pablo Laso sia l’allenatore è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Per me è uno dei migliori allenatori al mondo”.

Campione NBA nel 2019 con i Toronto Raptors, Ibaka ha giocato 919 partite nella lega mettendo a segno una media di 12 punti e 7.1 rimbalzi a partita. Ibaka ha chiuso la sua intervista parlando di ciò che cercherà di portare in campo per aiutare i suoi compagni di squadra:

“Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per aiutare coach Laso a stabilire uno standard elevato e una forte etica del lavoro nella squadra. Ho sempre dato il massimo in partita e ho intenzione di fare lo stesso qui a Monaco, sperando di aiutare i giocatori più giovani. In campo voglio aiutare la squadra con tutto ciò che serve, dalla difesa al tiro. Voglio far parte di una squadra che collabora e ha una mentalità vincente”.

