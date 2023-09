NBA, il GM dei Cavs Koby Altman arrestato per guida in stato di ebbrezza

Il President of Basketball Operations dei Cleveland Cavaliers, Koby Altman è stato arrestato ieri notte a Cleveland per guida in stato di ebbrezza.

Secondo il rapporto della Ohio State Highway Patrol, Altman è stato fermato per violazione delle linee continue e guida in stato di ebbrezza. Stando al rapporto di polizia il GM dei Cavs avrebbe rifiutato l’alcool test, come suo diritto nello stato dell’Ohio, mostrandosi però rispettoso e collaborativo nei confronti degli agenti.

Come riporta anche Adrian Wojnarowski di ESPN, i Cleveland Cavaliers hanno commentato l’accaduto con un comunicato:

“Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto il President of Basketball Operations dei Cleveland Cavaliers, Koby Altman. Stiamo attualmente raccogliendo ulteriori informazioni e non abbiamo altri commenti in questo momento”.

Altman è entrato a far parte del front office dei Cleveland Cavaliers nel 2012, diventandone prima General Manager nel 2017 e successivamente President of Basketball Operations nel 2022, firmando un prolungamento del contratto fino alla stagione 2027-2028.

Nella scorsa stagione la franchigia dell’Ohio è arrivata quarta nella Eastern Conference con il record di 51-31, conquistando i Playoff per la prima volta senza LeBron James a roster dalla stagione 1997-1998.



