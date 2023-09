Lillard-saga, Windhorst: “Portland vuole svuotare i magazzini di Miami”

Il caldo dell’estate aveva raffreddato trattative e voci che girassero attorno al nome di Damian Lillard. Ma ora, a due settimane dal training camp, era quasi fisiologico che si tornasse a mormorare tra i corridoi della NBA. Ed è esattamente ciò che sta accadendo, come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, ospite al programma NBA Today.

“La mia sensazione è che i Blazers abbiano parlato molto di più con le squadre negli ultimi 10-14 giorni di quanto abbiano fatto probabilmente in almeno un mese. […] Il training camp sta iniziando ad avvicinarsi, e questa è la prossima vera scadenza di questo processo. Credo che Portland stia cercando di capire come mettere insieme accordi tra più squadre per ottenere le risorse che desidera. Vedremo quanto riusciranno a fare da qui all’inizio del campionato”.

Nel podcast The Hoop Collective Show l’insider Brian Windhorst ha svelato alcuni retroscena della trattativa in corso. E ovviamente la franchigia dall’altra parte della cornetta è Miami.

“Penso che quello che i Blazers vogliono, se hanno a che fare con una sola squadra, è semplice. Vogliono quello che i Nets hanno ricevuto per Durant dai Suns. Vogliono che Miami si metta letteralmente a frugare in ogni angolo e mettere sul tavolo tutto quello che possono offrire. E gli Heat non sentono il bisogno di farlo, e non lo sentono da giugno”.

La replica dell’ospite Tim Bontemps riporta un po’ di contesto alla richiesta di Portland.

“Capisco che i Blazers guardino a quello che è stato la trade di Rudy Gobert, quella di Donovan Mitchell o quella di KD e dicano: ‘Lillard è uno dei migliori giocatori della lega. Dovremmo avere un ritorno del genere’. Alla fine dei conti quel pacchetto non si materializzerà per Dame per una serie di ragioni. Quindi possono iniziare la stagione con questo circo che sta prendendo forma, anche se Lillard si sta comportando da perfetto professionista. Oppure ottenere il miglior accordo possibile e andare avanti”.

