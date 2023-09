Mercato NBA, i Sixers firmano Kelly Oubre Jr.

I Philadelphia 76ers si muovono sul mercato, e pescano in free agency Kelly Oubre Jr. L’ala piccola ex Wizards, che ha giocato a Charlotte nelle ultime stagioni, non aveva ancora trovato un contratto per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, Oubre firmerà un contratto di un anno con Phila. In questo modo i Sixers allungano le rotazioni in un momento ancora di incertezza, visto che non si sa ancora se Harden scenderà in campo il prossimo anno o se verrà scambiato dalla franchigia.

Nell’ultima offseason, a Philadelphia l’argomento numero uno è stato proprio James Harden. Le sue dichiarazioni, l’investigazione della NBA e la multa salata hanno riempito l’estate dei tifosi Sixers, e la squadra si presenta alla prossima stagione con parecchi dubbi. Quello che si sa, però, è che i Sixers hanno perso alcuni importanti giocatori di rotazione. Georges Niang ha firmato un triennale da 24 milioni con i Cavs, mentre McDaniels giocherà ai Raptors e Shake Milton ai Timberwolves. La firma di Oubre è fondamentale per rinforzare la panchina, e potrebbe agire da scorer come sesto uomo.

Oubre è ormai arrivato alla sua nona stagione in NBA, e a 27 anni è uno scorer molto efficiente. Dà il suo meglio proprio nella metà campo offensiva, e nella scorsa stagione agli Hornets ha viaggiato a 20 punti e cinque rimbalzi di media a partita. Anche le percentuali al tiro erano buone, e nonostante l’alto volume di tiri ha comunque finito l’anno il 43,1% dal campo e il 31,9% da tre. E’ sceso in campo solo in 48 partite, di cui 40 da titolare, a causa di un problema al legamento della mano.

Kelly Oubre è arrivato in NBA nel 2015, come la 15esima scelta al Draft. A inizio carriera ha giocato tre stagioni con i Washington Wizards, poi ha vestito le maglie di Suns, Warriors e Hornets.

